Ο προπονητής της Καρδίτσας Νίκος Παπανικολόπουλος ανέλυσε την ήττα της ομάδας του από τον Πανιώνιο διατηρώντας την αισιοδοξία του.

Η Καρδίτσα λύγισε στη δεύτερη παράταση κόντρα στον Πανιώνιο στη Γλυφάδα και ο Νίκος Παπανικολόπουλος ανέλυσε τις σκέψεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

«Ήταν ένα ματς... ρουλέτα έτσι όπως πήγε. Τρεις φορές το είχαμε στα χέρια μας και δεχθήκαμε buzzer-beater. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη είναι πως τα παιδιά πάλεψαν πραγματικά με πολύ μεγάλη δύναμη. Εκεί που πήγε το ματς, ένα επιθετικό ριμπάουντ του Γουότσον και δύο τρίποντα που δεχθήκαμε το έκριναν. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια και στον Πανιώνιο για την πρώτη του νίκη» δήλωσε ο τεχνικός της Θεσσαλικής ομάδας.

Όσο για το τι κρατάει από το παιχνίδι με τον Πανιώνιο, ο Νίκος Παπανικολόπουλος, απάντησε: «Παίξαμε ένα σκληρό παιχνίδι, το οποίο έφυγε και γύρισε 3-4 φορές. Ήμασταν απ' την πλευρά του χαμένου, αλλά νομίζω πως αν συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι μόνο καλά πράγματα θα συμβούν».

