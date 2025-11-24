Εντυπωσιακά ξεκινά η εποχή Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ, αφού η ομάδα της Θεσσαλονίκης κλείνει άμεσα τους Καμ Ρέντις και Αρτούρας Γκουντάιτις.

Μετά τις παλινωδίες των τελευταίων 24ώρων, βρέθηκε η λύση για το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και αυτό θα περάσει οριστικά στην πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, ανοίγοντας μια νέα εποχή στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Με επιστολή προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο επιχειρηματίας που θα αναλάβει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, γνωστοποίησε την ικανοποίηση του για τα στοιχεία που έλαβε από την Deloitte και πρόσθεσε ότι ακόμα και σήμερα μπορούν να πέσουν οι υπογραφές.

Πάντως έχει έτοιμες και τις μεταγραφικές κινήσεις για την ενίσχυση της ομάδας, αφού κλείνουν άμεσα ο πρώην NBAer και νυν παίκτης της Σιαουλιάι, Καμ Ρέντις και ο Αρτούρας Γκουντάιτις που στο παρελθόν έχει παίξει σε αρκετές ομάδες της Euroleague και στον Παναθηναϊκό.

Στην καριέρα του ο Ρέντις έχει αγωνιστεί σε 254 ματς ΝΒΑ και μετρά 8.5 πόντους και 2.7 ριμπάουντ μέσο όρο. Είναι απόφοιτος του περίφημου Duke. Αγωνίστηκε σε Χοκς, Νικς, Λέικερς και Μπλέιζερς. Φέτος έχει 13 πόντους κατά μέσο όρο στην Λιθουανία με 3.1 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.

Aπό την πλευρά του ο Γκουντάιτις αγωνίζεται στην Ρίτας και μετρά 12.7 πόντους, 7.3 ριμπάουντ στο λιθουανικό πρωτάθλημα, αλλά και 10 πόντους με 6.8 ριμπάουντ στο BCL.