Παρελθόν αποτέλεσε από την ομάδα του Κολοσσού Ρόδου ο Αμερικανός γκαρντ, Ντέξτερ ΜακΚλάναχαν.

Ο 28ρονος γκαρντ δεν θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της ομάδα από τη Ρόδο, καθώς η «γαλανόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο ΜακΚλάναχαν αγωνίστηκε σε τέσσερα ματς του Κολοσσού έχοντας στο σύνολο 12 πόντους (σ.σ. 3 μέσο όρο) και συνολικά 2/7 δίποντα, 1/12 τρίποντα, 5/11 βολές.

Η ανακοίνωση του Κολοσσού

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Ντέξτερ ΜακΚλάναχαν. Ευχαριστούμε τον Ντέξτερ για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.»