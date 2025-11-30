Κολοσσός: Τέλος ο ΜακΚλάναχαν
Ο 28ρονος γκαρντ δεν θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της ομάδα από τη Ρόδο, καθώς η «γαλανόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.
Ο ΜακΚλάναχαν αγωνίστηκε σε τέσσερα ματς του Κολοσσού έχοντας στο σύνολο 12 πόντους (σ.σ. 3 μέσο όρο) και συνολικά 2/7 δίποντα, 1/12 τρίποντα, 5/11 βολές.
Η ανακοίνωση του Κολοσσού
«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Ντέξτερ ΜακΚλάναχαν. Ευχαριστούμε τον Ντέξτερ για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.»
