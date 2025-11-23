Δε θα γίνει τη Δευτέρα (24/11) η συνέντευξη Τύπου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε προαναγγείλει συνέντευξη Τύπου για την προσεχή Δευτέρα, με κεντρικό θέμα την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Ωστόσο αυτή δε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Επίσημη ενημέρωση προς το παρόν δεν υπάρχει, σχετικά με τη νέα μέρα και ώρα, όμως το πιθανότερο σενάριο πλέον είναι να λάβει χώρα την Τρίτη (25/11).