Ο Εργκίν Άταμαν έμεινε ικανοποιημένος μόνο από τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Μύκονο ενώ σχολίασε και την εμφάνιση του Κέντρικ Ναν.

Μετά το τέλος του αγώνα στη Μύκονο και τη δύσκολη, όπως εξελίχθηκε το ματς, νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μύκονο με 78-65, ο Τούρκος τεχνικός είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Είμαι ικανοποιημένος που κερδίσαμε το ματς αλλά χάσαμε πολλά σουτ. Δεν μέτρησε πόσα τρίποντα εκτελέσαμε, πόσα ελεύθερα τρίποντα χάσαμε. Αν χάνεις όλα αυτά τα ελεύθερα σουτ, με όποια ομάδα και να παίζεις δεν θα είναι εύκολο να κερδίσεις. Κερδίσαμε. Καλύτερα που τα χάσαμε σήμερα αυτά τα σουτ, αλλά είναι σημαντικό να τα βάλουμε στην Euroleague».

Όσο για την «γεμάτη» εμφάνιση του Ναν σε άμυνα και επίθεση; Ο Άταμαν ήταν αρκετά λακωνικός στην απάντησή του: «Ναι, έπαιξε καλά, έπαιξε καλά».