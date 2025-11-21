Κακλαμανάκης: «Έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι»
Ο Κολοσσός Ρόδου θα φιλοξενήσει το Περιστέρι (22/11, 16:00), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής τη Stoiximan GBL, με τον Δημήτρη Κακλαμανάκη να αναφέρεται στη δυσκολία του παιχνιδιού, χαρακτηρίζοντας physical την ομάδα της Ρόδου.
Το Περιστέρι προέρχεται από νίκη κόντρα της Μπρνο στην Τσεχία και έχοντας πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του FIBA Europe Cup.
- Ο μπασκετμπολίστας με ύψος 2,29 από τα 14 του μίλησε για το... δράμα του: «Μακάρι να ήμουν 1,80. Όλοι με κοιτούν περίεργα»
Με ανεβασμένη ψυχολογία, οι «πρίγκιπες της δυτικής όχθης» θα ψάξουν την τέταρτή τους νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Κακλαμανάκης:
«Προερχόμαστε από μια νίκη απέναντι στην Μπρνο και μια σημαντική πρόκριση για εμάς και έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια πολύ physical ομάδα όπως είναι ο Κολοσσός. Θα είναι σημαντικό για εμάς να παρουσιαστούμε με αυτοπεποίθηση από την τελευταία μας νίκη, ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.