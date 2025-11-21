Κακλαμανάκης: «Έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι»

Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης μίλησε ενόψει της αναμέτρησης του Περιστερίου κόντρα στον Κολοσσό (22/11, 16:00), για την 8η αγωνιστική της Stoximan GBL, τονίζοντας την δυσκολία της αναμέτρησης.

Ο Κολοσσός Ρόδου θα φιλοξενήσει το Περιστέρι (22/11, 16:00), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής τη Stoiximan GBL, με τον Δημήτρη Κακλαμανάκη να αναφέρεται στη δυσκολία του παιχνιδιού, χαρακτηρίζοντας physical την ομάδα της Ρόδου.

Το Περιστέρι προέρχεται από νίκη κόντρα της Μπρνο στην Τσεχία και έχοντας πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του FIBA Europe Cup.

Με ανεβασμένη ψυχολογία, οι «πρίγκιπες της δυτικής όχθης» θα ψάξουν την τέταρτή τους νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κακλαμανάκης:

«Προερχόμαστε από μια νίκη απέναντι στην Μπρνο και μια σημαντική πρόκριση για εμάς και έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια πολύ physical ομάδα όπως είναι ο Κολοσσός. Θα είναι σημαντικό για εμάς να παρουσιαστούμε με αυτοπεποίθηση από την τελευταία μας νίκη, ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη».