Ο Τζέρεμι Γκόχιερ είναι Καναδός μπασκετμπολίστας, ύψους 2,36 και αποτελεί μια εξαίρεση της φύσης, με τον ίδιο να αναφέρει πως περνάει ένα δράμα και θα ευχόταν να είναι 1,80. Πως είναι στ’ αλήθεια να βλέπεις τον κόσμο από τα 236 εκατοστά μόλις στα 15 σου;

Στις 5 Νοέμβρη του 2010, ο Τζέρεμι Γκόζχιερ γεννήθηκε στον Καναδά και 15 χρόνια αργότερα, βλέπει τον κόσμο από το «τρελό» ύψος των δύο μέτρων και 36 εκατοστών με τον ίδιο να εύχεται να ήταν 1.80, καθώς όλοι τον κοιτάνε περίεργα.

Η εξέλιξη και η ανάπτυξη του Γκόχιερ φαινόταν από μικρή ηλικία, αφότου μέσα σε έναν χρόνο έχει ψηλώσει κατά 11 εκατοστά. Στα 14 του ήταν στο 2,29, ενώ στην παρούσα φάση της ζωής του έχει ανέβει στο εξωπραγματικό 2,36.

Όπως αναφέρει ο ίδιο θα ήθελε να είναι 1.80,προκειμένου να μη τον κοιτάνε περίεργα. Τα βλέμματα όμως τα βάζει στην άκρη και...προχωράει, αφού απολαμβάνει να παίζει μπάσκετ και να ξεχωρίζει ήδη στις μικρές ηλικίες.

Έχει ήδη δοκιμαστεί για το NCAA με τη φανέλα του Μαϊάμι, καθώς έχει απασχολήσει και τις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναμφίβολα, θα απασχολήσει και το NBA στα επόμενα χρόνια, αφού και να ήθελε να κρυφτεί δεν τον αφήνει το απροσδόκητο ύψος που διαθέτει.

Στο Eurobasket U16 με τα χρώματα του Καναδά, μέτρησε 2.5 πόντους και 4.6 ριμπάουντ μ.ο σε 10.6 λεπτά συμμετοχής.