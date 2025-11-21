Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής

Η 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL βρίσκεται προ των πυλών, με την ΕΟΚ να κάνει γνωστούς τους διαιτητές των αναμετρήσεων.

Η Stoiximan GBL, συνεχίζεται με πλούσια δράση και αυτό το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο των αναμετρήσεων της 8ης αγωνιστικής.

Γνωστούς έκανε η ΕΟΚ, τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στην 8η αγωνιστική τoυ πρωταθλήματος. Ξεχωρίζουν οι Πιτσίλκας, Μαρινάκης, Μαρτινάκος που θα διευθύνουν το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 22/11

Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection-Περιστέρι Betsson Τσαρούχα-Χριστινάκης-Σπυρόπουλος (Νιγιάννης)

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR Αγραφιώτης-Λουλουδιάδης-Καλογριάς (Κυρτάτας)

Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης Betsson-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τηγάνης-Μπακάλης-Τεφτίκης (Λαζαρίδης)Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Καρδίτσα Ιαπωνική Συμεωνίδης-Θεονάς-Ανστασιάδης Β. (Κουλούρης)

Κυριακή 23/11

Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι-Ηρακλής Τσιμπούρης-Καρπάνος-Αγγελής (Ντίνος)

PAOK Sports Arena 16.00 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός Πιτσίλκας-Μαρινάκης-Μαρτινάκος (Πανταζής)