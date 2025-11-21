Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής
Η Stoiximan GBL, συνεχίζεται με πλούσια δράση και αυτό το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο των αναμετρήσεων της 8ης αγωνιστικής.
Γνωστούς έκανε η ΕΟΚ, τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στην 8η αγωνιστική τoυ πρωταθλήματος. Ξεχωρίζουν οι Πιτσίλκας, Μαρινάκης, Μαρτινάκος που θα διευθύνουν το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής:
Σάββατο 22/11
Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection-Περιστέρι Betsson Τσαρούχα-Χριστινάκης-Σπυρόπουλος (Νιγιάννης)
Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR Αγραφιώτης-Λουλουδιάδης-Καλογριάς (Κυρτάτας)
Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης Betsson-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τηγάνης-Μπακάλης-Τεφτίκης (Λαζαρίδης)Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Καρδίτσα Ιαπωνική Συμεωνίδης-Θεονάς-Ανστασιάδης Β. (Κουλούρης)
Κυριακή 23/11
Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι-Ηρακλής Τσιμπούρης-Καρπάνος-Αγγελής (Ντίνος)
PAOK Sports Arena 16.00 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός Πιτσίλκας-Μαρινάκης-Μαρτινάκος (Πανταζής)
