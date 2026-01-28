Η Χεορχίνα Ροντρίγκες μοιράστηκε με τους ακολούθους της το πανάκριβο ρολόι ρόλεξ, που της έκανε δώρο ο Ρονάλντο.

Η Χεορχίνα Ροντρίγκες γιόρτασε τα γενέθλιά της και δεν παρέλειψε να δείξει το πανάκριβο δώρο που της έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έκανε ένα πολυτελές και πανάκριβο δώρο στη σύζυγό του για τα 32α γενέθλιά της. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα ρόλεξ 45.000 δολαρίων με κόκκινο ντεγκραντέ καντράν, στεφάνη με διαμάντια και χρυσό μπρασελέ. Το πανάκριβο αυτό ρολόι θα προστεθεί στην συλλογή της Χεορχίνα, η οποία διαθέτει ακόμα πέντε.

Για να τιμήσει την περίσταση, ο Ρονάλντο μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία του ζευγαριού αγκαλιασμένου κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού δείπνου και έγραψε: «Χρόνια πολλά στη γυναίκα της ζωής μου!». Ο Κριστιάνο έχει κάνει και πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, πέρσι το καλοκαίρι, με ένα εξίσου πανάκριβο δαχτυλίδι αξίας 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Georgina Rodríguez showed off her incredible £45,000 Rolex birthday present from footballer fiancé Cristiano Ronaldo on Instagram on Tuesday.



The Portugese footballer made sure to pay tribute to 'the woman of my life' as she celebrated her 32nd birthday.



Former sales assistant… pic.twitter.com/lcD9Q8SnIF

— Daily Mail Sport (@MailSport) January 28, 2026