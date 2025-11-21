Ο Τσέντι Όσμαν δεν ακολούθησε την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR στη Μύκονο για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, καθώς έμεινε στην Αθήνα για να υποβληθεί σε θεραπεία.

Χωρίς τον Τσέντι Όσμαν ταξίδεψε ο Παναθηναϊκός AKTOR στη Μύκονο για τον αγώνα με την ομάδα της Μυκόνου στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Ο Τούρκος φόργουορντ που υπέστη διάστρεμμα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με την Ντουμπάι BC και αποχώρησε ξεκίνησε εντατικές θεραπείες.

Ο Εργκίν Αταμάν σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο αποφάσισε να μην τον συμπεριλάβει στην αποστολή, προκειμένου να μείνει στην Αθήνα και να συνεχίσει απρόσκοπτα το πρόγραμμα θεραπείας, ώστε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στο παρκέ.

Η κατάσταση του Τσέντι Όσμαν θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες ενώ θα αξιολογείται καθημερινά, ώστε να αποφασιστεί και πότε θα είναι διαθέσιμος για τον Εργκίν Αταμάν.