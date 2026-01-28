Μακεδονικός: Τέλος ο Τυριακίδης από την τεχνική ηγεσία
Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Μακεδονικός καθώς ο Γιώργος Τυριακίδης αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία μετά από εννιά παιχνίδια.
Ο Τυριακίδης έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση της διοίκησης του συλλόγου μετά την ήττα από τη Νίκη Βόλου και αυτή έγινε δεκτή, με τον Θάνο Κούρτογλου να αναλαμβάνει ως υπηρεσιακός.
Η ανακοίνωση του Μακεδονικού
Μετά την ήττα (0-1) του Μακεδονικού στην Ευκαρπία από τη Νίκη Βόλου, για την 18η αγωνιστική της Super League 2, ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Τυριακίδης, έθεσε την παραίτηση του στην διάθεση της διοίκησης του συλλόγου, η οποία και την αποδέχτηκε.
Έτσι, μετά από τρεις μήνες, λύνεται η συνεργασία της ΠΑΕ Μακεδονικός με τον 60χρονο τεχνικό, ο οποίος κάθισε στο τιμόνι του συλλόγου σε εννέα παιχνίδια.
Η άψογη συνεργασία καθώς και η εκτίμηση στο πρόσωπό του, υπήρχε ανέκαθεν και θα συνεχίσει να υπάρχει καθώς πρόκειται για έναν καταξιωμένο προπονητή και άξιο άνθρωπο.
Η διοίκηση του συλλόγου ευχαριστεί θερμά τον Γιώργο Τυριακίδη για την προσφορά και την επιμονή με την οποία εργάστηκε και του εύχεται υγεία και επιτυχίες στην καριέρα του!
Ο Βαγγέλη Κόντος, γυμναστής και άμεσος συνεργάτης του παραιτηθέντος προπονητή του Μακεδονικού, Γιώργου Τυριακίδη, έθεσε την παραίτηση του στην διάθεση της διοίκησης της ΠΑΕ Μακεδονικός, η οποία και την αποδέχτηκε.
Η διοίκηση του συλλόγου ευχαριστεί θερμά τον Βαγγέλη Κόντο για την προσφορά του στην μεγάλη «πράσινη» οικογένεια και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες στην καριέρα του!
Υπηρεσιακός ο Θάνος Κούρτογλου
*Μέχρι νεωτέρας, η τεχνική ηγεσία του Μακεδονικού θα βρίσκεται υπό την καθοδήγηση του Θάνου Κούρτογλου.
