Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε το μεσημέρι της Παρασκευής για τη Μύκονο, όπου θα αντιμετωπίσει τη νησιώτικη ομάδα (22/11, 16:00),στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Περισσότεροι από 100 φίλοι των «πρασίνων», βρέθηκαν στο αεροδρόμιο της Μυκόνου και αποθέωσαν την ομάδα στην άφιξή της.

Συγκεκριμένα περισσότεροι από 100 φίλοι της ομάδας, περίμεναν τους παίκτες του Έργκιν Άταμαν, με τους ίδιους να μοιράζουν αυτόγραφα και φωτογραφίες στους μικρούς αλλά και μεγάλους θαυμαστές τους.