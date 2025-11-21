Παναθηναϊκός: Η «θερμή» υποδοχή στη Μύκονο
Η Μύκονος φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό ενόψει της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GΒL. Οι «πράσινοι», έφτασαν το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) στο νησί, με πάνω από 100 φίλους της ομάδας να τους περιμένουν, για μια «θερμή» υποδοχή.
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, επιφύλαξαν ξεχωριστή υποδοχή στους «πράσινους», στην άφιξή τους στη Μύκονο.
Συγκεκριμένα περισσότεροι από 100 φίλοι της ομάδας, περίμεναν τους παίκτες του Έργκιν Άταμαν, με τους ίδιους να μοιράζουν αυτόγραφα και φωτογραφίες στους μικρούς αλλά και μεγάλους θαυμαστές τους.
Δείτε το βίντεο από την άφιξη του Παναθηναϊκού:
A warm welcome from #PAOFans in Mykonos ☘️ #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/iOUaNCfuQD— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 21, 2025
