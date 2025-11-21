Παναθηναϊκός: Η «θερμή» υποδοχή στη Μύκονο

Παναθηναϊκός: Η «θερμή» υποδοχή στη Μύκονο

Γιώργος Κούβαρης
Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε το μεσημέρι της Παρασκευής για τη Μύκονο, όπου θα αντιμετωπίσει τη νησιώτικη ομάδα (22/11, 16:00),στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Περισσότεροι από 100 φίλοι των «πρασίνων», βρέθηκαν στο αεροδρόμιο της Μυκόνου και αποθέωσαν την ομάδα στην άφιξή της.

Η Μύκονος φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό ενόψει της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GΒL. Οι «πράσινοι», έφτασαν το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) στο νησί, με πάνω από 100 φίλους της ομάδας να τους περιμένουν, για μια «θερμή» υποδοχή.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, επιφύλαξαν ξεχωριστή υποδοχή στους «πράσινους», στην άφιξή τους στη Μύκονο.

Συγκεκριμένα περισσότεροι από 100 φίλοι της ομάδας, περίμεναν τους παίκτες του Έργκιν Άταμαν, με τους ίδιους να μοιράζουν αυτόγραφα και φωτογραφίες στους μικρούς αλλά και μεγάλους θαυμαστές τους.

Σάσα Βεζένκοβ

Δείτε το βίντεο από την άφιξη του Παναθηναϊκού:

 

