H KAE ΠΑΟΚ περνά σε εποχή Μυστακίδη, με την ΕΕΑ να αναμένεται να ανακοινώσει την επικύρωση.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο «στρατόπεδο» της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Την Παρασκευή (21/11), συνεδρίαζε εκτάκτως η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, προκειμένου να τελειώσει το θέμα της μεταβίβασης στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Πλέον έχουμε μια ιστορική στιγμή για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία αλλάζει χέρια με την επικύρωση από την ΕΕΑ που ολοκλήρωσε τον έλεγχο.

Πλέον ο δικέφαλος του Βορρά περνά σε νέα εποχή, στην εποχή του Τέλη Μυστακίδη. Η επικύρωση της μεταβίβασης αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΕΕΑ για να ολοκληρωθεί η αλλαγή της ιδιοκτησίας του μπασκετικού τμήματος της ομάδας..

Xαρμόσυνα μαντάτα και στο μέτωπο του ποδοσφαίρου για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, αφού ο ΑΣ ΠΑΟΚ ενέκρινε ομόφωνα το μνημόνιο συνεργασίας, που του παραδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (20/11) από την ΠΑΕ, για τη Νέα Τούμπα.