Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο «στρατόπεδο» της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς την Παρασκευή (21/11), συνεδριάζει εκτάκτως η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, προκειμένου να τελειώσει το θέμα της μεταβίβασης στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Η μεταβίβαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, απέχει μόλις ένα βήμα από τα «χέρια» του Αριστοτέλη Μυστακίδη, αφού ΕΕΑ, θα συνεδριάσει εκτάτως την Παρασκευή (21/11), προκειμένου να ολοκληρωθεί η αλλαγή ιδιοκτησίας της.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Ηλία Αρκούδη (μέλος της ΕΕΑ), αύριο (21/11) θα συνεδριάσει εκτάτως η επιτροπή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αλλαγή της ιδιοκτησίας του μπασκετικού τμήματος του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην ΕΡΤ, ο Ηλίας Αρκούδης:

«Σήμερα παραλήφθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ο φάκελος για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φάκελος έχει όλα τα έγγραφα. Κάποια οικονομικά έγγραφα θα πρέπει να τα δω εγώ, αλλά λόγω και του μεγέθους του κ. Μυστακίδη δε νομίζω πως θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Παρακάλεσα να κάνουμε όσο πιο γρήγορα τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κ. Βρούτση. Φρόντισε και ο πρόεδρος να συνεδριάσει η Επιτροπή αύριο με θέμα για δύο μεταβιβάσεις ομάδων».

Σχετικά με την εταιρεία «A Sports Group», που ίδρυσε οκ. Μυστακίδης: «Είναι 100% μέτοχος της εταιρείας ο κ. Μυστακίδης και ταυτίζεται με αυτήν. Θα ελέγξουμε και το οικονομικό μέρος. Η πρώτη ματιά και το οικονομικό μέγεθος του κ. Μυστακίδη δεν μας αφήνει περιθώρια για να πούμε ότι θα έχουμε κάποια προβλήματα. Αν είναι πλήρης ο φάκελος, δεν έχουμε κάποιο λόγο να μην τον εγκρίνουμε. Το μεσημέρι θα γίνει η συνεδρίαση».

Θα εξετάσουμε δύο περιπτώσεις και η δεύτερη μεταβίβαση αφορά την ΠΑΕ Ηρακλής στον κ. Μονεμβασιώτη. Εμείς εξετάζουμε τον αγοραστή και αν έχει όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος. Είναι άλλο πράγμα η μεταβίβαση των μετοχών και άλλο οι οφειλές της ομάδας σε κάποιο παίκτη».