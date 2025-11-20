Άντζουσιτς: «Ο πατέρας μου μιλούσε συχνά για τον Γκάλη, γι' αυτό επέλεξα τον Άρη»

Στην επιλογή του να έρθει στην Ελλάδα για χάρη του Άρη αναφέρθηκε ο Ντανίλο Άντζουσιτς, ενώ στην... κουβέντα μπήκε και ο θρύλος Νίκος Γκάλης.

Ο Ντανίλο Άντζουσιτς είναι και επίσημα παίκτης του Άρη από την Τρίτη 18/11 και έρχεται να ενισχύσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης στις θέσεις των γκαρντ, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής χρονιάς. Ο Σέρβος, θα προσθέσει εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ του Άρη, προκειμένου να τον βοηθήσει για την υλοποίηση των στόχων στη δύσκολη και απαιτητική σεζόν.

O Σέρβος διεθνής μίλησε στο Meridian Sport για την επιλογή του να έρθει στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη, ενώ αναφέρθηκε στον Νίκο Γκάλη, τον Νίκο Ζήση και τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς.

Μεταξύ άλλων είπε

Για το τι τον έκανε να αποχωρήσει από τη Ντουμπάι: «Αποφάσισα να φύγω επειδή δεν έπαιζα. Είχα μια συζήτηση με τον προπονητή Γιούριτσα Γκόλεματς αυτό το καλοκαίρι για τον ρόλο μου στην ομάδα. Ήταν προγραμματισμένο να παίξω στην ABA και να αγωνιστώ στην Ευρωλίγκα αν χρειαστεί καθώς προχωρούσε η σεζόν. Ωστόσο, έπαιξα μόνο ένα παιχνίδι στην ABA και είδα ότι θα ήταν δύσκολο να το αλλάξω αυτό. Και έχω αναφέρει πολλές φορές μέχρι τώρα ότι είμαι σε μια ηλικία που θέλω να παίζω και να απολαμβάνω το μπάσκετ όσο περισσότερο μπορώ. Ειδικά επειδή νιώθω ότι μπορώ να συνεχίσω να παίζω στο κορυφαίο επίπεδο. Πολλοί άνθρωποι έχουν πει, ακόμη και σχολιάσει, ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω το συμβόλαιό μου, να ζήσω τη ζωή μου... Σε όλη μου την καριέρα, δεν ήμουν αυτός ο τύπος. Δεν μπορούσα να κάθομαι και να παρακολουθώ, όταν ξέρω ότι μπορώ και πρέπει να παίζω»,

Για τον Νίκο Ζήση και τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς: «Γνωρίζω τον Ιγκόρ, έπαιξα γι' αυτόν για πέντε μήνες στην Άνβιλ, ξέρω πώς είναι και τι περιμένει. Μίλησα μαζί του πριν υπογράψω. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μίλησα επίσης με τον Νίκο Ζήση, συμφωνήσαμε σε πολλά. Του είμαι ευγνώμων. Ήρθε η ώρα να το απολαύσω ξανά. Τον έχω γνωρίσει από το γήπεδο και άλλοι τον επαινούν πολύ. Ο τρόπος που μιλάει και ο τρόπος που σκέφτεται... Με την πρώτη επαφή, φαίνεται ότι το κάνει τόσο καλά όσο το έκανε και στο γήπεδο».

Για την απόφαση του να έρθει στον Άρη: «Ένας από τους λόγους που επέλεξα τον Άρη. Χτίσαμε κάτι καινούργιο στο Ντουμπάι, αλλά αυτό που έχει η Παρτιζάν, αυτό που έχουν οι ελληνικοί και οι τουρκικοί σύλλογοι... Είναι δύσκολο να το βρεις κάπου αλλού. Ο Άρης είναι ένας θρυλικός ελληνικός σύλλογος, με πολλούς τίτλους και μεγάλη υποστήριξη από τους οπαδούς. Όσο πίεση κι αν είναι, είναι και κίνητρο. Είμαι ο τύπος του παίκτη που πάντα του άρεσε να παίζει σε γεμάτα γήπεδα. Το ανυπομονώ. Θα παλέψουμε για τα playoffs στην Ελλάδα και το Eurocup, για να τους κάνουμε χαρούμενους».

«Δεν ήμουν πολύ εξοικειωμένος με το τι συνέβαινε (στον Άρη), αλλά γνώριζα αρκετά μέσω του Κλέμεν Πρέπελιτς, ο οποίος είναι καλός φίλος του Ζήση. Μιλήσαμε το περασμένο καλοκαίρι όταν υπέγραψε ο Μπόγκνταν Κάραισιτς. Θα μπορούσε να είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Ειδικά επειδή ο Άρης είναι ένας σύλλογος με σπουδαία ιστορία», είπε στην συνέχεια.

Για τον Γκάλη: «Ο καλύτερος σκόρερ, έφερε τίτλους, τον κοιτούν σαν Θεό! Η φανέλα είναι εκεί, στην αίθουσα. Ένας ζωντανός θρύλος. Άκουσα γι' αυτόν από τον πατέρα μου πολύ πριν καν γίνει λόγος για τον Άρη. Μιλούσε συχνά για τον Γκάλη».

Για την κλήση του στην Εθνική Σερβίας από τον Αλιμπίγιεβιτς: «Ακούσαμε ο ένας τον άλλον όταν έγινε προπονητής. Με πήρε τηλέφωνο, μιλήσαμε, μιλήσαμε για την μεταγραφική περίοδο... Μου αρέσει πολύ που έχει έναν ενθουσιασμό που γίνεται αισθητός ακόμη και στη φωνή του. Μπορεί να προσφέρει πολλά στην εθνική ομάδα. Αξίζει μια ευκαιρία να γίνει προπονητής. Αυτό που με ενθουσίασε ήταν ότι άρχισαν αμέσως να σκέφτονται πώς να βελτιώσουν τη δουλειά τους, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Πώς θα φροντίσουν τους παίκτες της εθνικής ομάδας. Είναι ωραίο να ακούω πώς φροντίζουν όλους μας. Αυτές είναι καινοτομίες που μπορούν να φέρουν πολλά καλά. Και φυσικά χαίρομαι που με κάλεσε, που είμαι ξανά εδώ. Είμαι πάντα εκεί για την εθνική ομάδα, το να παίζω για τη Σερβία είναι το πιο όμορφο πράγμα που υπάρχει».