Άρης: Τα μεσάνυχτα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Ντανίλο Άντζουσιτς
Ο 34χρονος αναμένεται αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη και την Πέμπτη (20/11) θα υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Ο Ντανίλο Άντζουσιτς συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις της Dubai BC μετρώντας λίγες συμμετοχές και σε επίσημους αγώνες, συνεπώς δεν υφίσταται αμφιβολία για την αγωνιστική ετοιμότητά του. Αυτός είναι και ο λόγος της – εκτός απροόπτου – συμμετοχής του στον εντός έδρας αγώνα με τον Προμηθέα παρότι δεν θα έχει κάνει περισσότερες από μία προπόνηση με την ομάδα.
