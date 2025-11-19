Ο Άρης επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και στρέφει την προσοχή του στον εντός έδρας αγώνα (22/11) με τον Προμηθέα καθώς τα μεσάνυχτα θα υποδεχθεί τον Ντανίλο Άντζουσιτς με την προοπτική να κάνει ντεμπούτο απέναντι στην πατρινή ομάδα.

Ο 34χρονος αναμένεται αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη και την Πέμπτη (20/11) θα υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Ο Ντανίλο Άντζουσιτς συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις της Dubai BC μετρώντας λίγες συμμετοχές και σε επίσημους αγώνες, συνεπώς δεν υφίσταται αμφιβολία για την αγωνιστική ετοιμότητά του. Αυτός είναι και ο λόγος της – εκτός απροόπτου – συμμετοχής του στον εντός έδρας αγώνα με τον Προμηθέα παρότι δεν θα έχει κάνει περισσότερες από μία προπόνηση με την ομάδα.