Ο Πάτρικ Μπέβερλη συνελήφθη στο Τέξας, μετά από καταγγελία της αδερφής του για βιαιοπραγία, με το TMZ να προχωρά σε σοκαριστικές αποκαλύψεις σχετικά με το συμβάν.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι συνελήφθη στο Τέξας με κατηγορίες για επίθεση σε συγγενικό του πρόσωπο και συγκεκριμένα της αδερφής του, με το μέσο από τις ΗΠΑ να προχωρά σε σοκαριστικές αποκαλύψεις αναφορικά με την υπόθεση.

«Ο πρώην παίκτης του NBA κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε την αδελφή του στο μάτι και την έπιασε από τον λαιμό για 30 δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με τις αρχές, η αδελφή του Μπέβερλι έφυγε από το σπίτι στη διάρκεια της νύχτας, για να συναντήσει τον σύντροφό της σε κοντινό πάρκο, το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου.

Όταν γύρισε, η μητέρα της ήταν ξύπνια. Της ζήτησε να πάει στο δωμάτιό της και στη συνέχεια της είπε να καλέσει τον σύντροφό της. Μόλις εκείνος έφτασε, η μητέρα κάλεσε τον Μπέβερλι, ο οποίος έφτασε στο σπίτι και άρπαξε την αδελφή του από τον σβέρκο με τα δύο χέρια. Την έριξε στο έδαφος, με αποτέλεσμα εκείνη να μην έχει οξυγόνο και να μη μπορεί να αναπνεύσει για 20 με 30 δευτερόλεπτα.

Η αδελφή του Μπέβερλι υποστηρίζει ότι εκείνος την πέταξε στον τοίχο, πριν πέσει σε έναν καναπέ και στην προσπάθειά της να σηκωθεί, δεχθεί γροθιά στο μάτι. Ο Μπέβερλι της είπε ότι θα την σκοτώσει και στη συνέχεια ακολούθησε τον σύντροφό της εκτός σπιτιού. Τότε εκείνος κάλεσε την αστυνομία, με αποτέλεσμα ο Μπέβερλι να συλληφθεί με την κατηγορία της σωματικής επίθεσης», αναφέρει, μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα του TMZ για τον Πάτρικ Μπέβερλι.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος πέρασε για μια σεζόν και από την Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού (2009-10), έχει αγωνιστεί σε 666 αγώνες στο NBA, μετρώντας 8.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.2 λάθη ανά 26.6 λεπτά.