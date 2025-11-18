Ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Ηρακλή στο «Ιβανώφειο» για την 7η αγωνιστική και δεν υπολογίζεται από τον Χαβιέ Καράσκο.

Νοκ άουτ έχει βγει στον Κολοσσό ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι, μετά το διάστρεμμα που υπέστη στον αγώνα με τον Ηρακλή στο «Ιβανώφειο» την περασμένη Κυριακή για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.

O 27χρονος Βραζιλιάνος πάουερ φόργουορντ γύρισε το πόδι του στο πρώτο μέρος της συνάντησης με τον «γηραιό» και αφού αγωνίστηκε για μερικά λεπτά στη συνέχεια αποχώρησε και δεν επέστρεψε από τον Ισπανό τεχνικό στο παρκέ.

Ο Γκαλβανίνι θα κάνει αγώνα δρόμου, αλλά φαίνεται πολύ δύσκολο να προλάβει τον αγώνα του Σαββάτου (22/11) με το Περιστέρι στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο.

Το ιατρικό τιμ έχει πέσει «πάνω» στον Βραζιλιάνο άσο, προκειμένου να εξαντλήσει τα περιθώρια για να είναι έτοιμος για να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του, αλλά κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνατον.

Στον Κολοσσό έχουν αφήσει πίσω τους την αναμέτρηση με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη και πλέον είναι προσηλωμένοι στον αγώνα με το Περιστέρι, που είναι πολύ σημαντικός για τη συνέχεια των υποχρεώσεων τους στο πρωτάθλημα.

