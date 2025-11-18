Στην τελική ευθεία μπήκε η μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Τέλη Μυστακίδης καθώς κατατέθηκε σχετικός φάκελος στην ΕΕΑ.

Θέμα χρόνου πρέπει να θεωρούνται οι επίσημες ανακοινώσεις για την οριστική μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Τέλη Μυστακίδη.

Η πλευρά Μυστακίδη στειλε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) τον φάκελο με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Όπερ και σημαίνει ότι απομένει να οριστεί η συνεδρίαση στην οποία θα γίνει η εξέταση των στοιχείων προκειμένου να αλλάξει και... επίσημα χέρια η ΚΑΕ.

Μόλις έχει την έγκριση της ΕΕΑ, ο Τέλης Μυστακίδης θα λάβει 60,81% των μετοχών της ΚΑΕ, ποσοστό το οποίο προέρχεται από τους τρεις μέχρι σήμερα μεγαλομετόχους, Θανάση Χατζόπουλο (με ποσοστό 31,61%), Βαγγέλη Γαλατσόπουλο (με ποσοστό 23,77%) και Ηλία Βιολίδη (με ποσοστό 5,43%).