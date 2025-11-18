Ο Άρης περιμένει την ολοκλήρωση των διαδικαστικών ζητημάτων για την αποδέσμευση του Ντανίλο Άντζουσιτς από την Dubai BC με την προοπτική να τον υποδεχθεί την Τετάρτη (19/11) στη Θεσσαλονίκη για να μπει και στο πλάνο των προπονήσεων.

Σε προφορικό επίπεδο όλα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών καθώς ο 34χρονος γκαρντ έχει καταλήξει σε οριστική συμφωνία τόσο με τον Άρη για συμβόλαιο διάρκειας έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου όσο και με την Dubai BC για την αποδέσμευσή του. Η τελευταία διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ωρών ούτως ώστε ο παίκτης να μπει στο αεροπλάνο και να έρθει στη Θεσσαλονίκη, εκτός απροόπτου αυτό θα γίνει την Τετάρτη (19/11).

Κι εφόσον γίνει αυτό, ο Άντζουσιτς θα μπει απευθείας στο πρόγραμμα των προπονήσεων με ορίζονται (ίσως και) τον εντός έδρας αγώνα με τον Προμηθέα. Πρόκειται εξάλλου για μια διαδικασία που έγινε και στο παρελθόν καθώς όταν ο Σέρβος γκαρντ είχε μεταγραφεί στη γαλλική Μπουργκ, μη έχοντας κάνει περισσότερες από δύο προπονήσεις, αγωνίστηκε σε επίσημο παιχνίδι (απέναντι στην Πορτέζ) έπειτα από τρεις ημέρες και μάλιστα είχε σημειώσει 31 πόντους!