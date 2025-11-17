Stoiximan GBL: Το TOP-10 της 7ης αγωνιστικής
Μετά το πέρας της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League, γνωστό έγινε το καθιερωμένο TOP-10, με τον Νίκο Τσιακμά, να βρίσκεται στην κορυφή.
Γνωστές έγιναν οι κορυφαίες φάσεις της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League, με τον Νίκο Τσιακμά να βρίσκεται στην κορυφή του TOP-1O.
Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης του Ηρακλή με τον Κολοσσό, ο διεθνής γκαρντ, ευστόχησε σε buzzer-beater τρίποντο και κατέκτησε την κορυφή στο TOP-10 της 7ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος.
ΤΟ TOP-10 της 7ης αγωνιστικής της GBL:
@Photo credits: Youtube/GBL TV
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.