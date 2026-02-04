Στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος θα βρεθεί το Μαρούσι, αφού επικράτησε του Προμηθέα με 92-100 και έδωσε... ραντεβού με τον Άρη στην Κρήτη.

Το Μαρούσι πανηγύρισε την πρόκρισή του στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος στην Κρήτη, επικρατώντας του Προμηθέα στην Πάτρα με 92-100.

Το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου ήταν καλύτερο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και με κορυφαίο τον Τζόρνταν Κινγκ που τελείωσε την αναμέτρησης με 30 πόντους , έδωσε... ραντεβού με τον Άρη που τον περιμένει στο Ηράκλειο.

Στον αντίποδα η ομάδα της Πάτρας συνέχισε το σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων, μετρώντας επτά σερί σε όλες τις διοργανώσεις.

Προμηθέας - Μαρούσι: Ο αγώνας

Το Μαρούσι ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, καθώς εκμεταλλεύτηκε τα τέσσερα λάθη του Προμηθέα στο πεντάλεπτο και έχοντας ευστοχία έξω από τη γραμμή των 6.75μ.(4/7) κατάφερε να προηγηθεί (13-19, 6’). Στην έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου, οι Πατρινοί πίεσαν παραπάνω στην άμυνα, όμως δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματικοί στην επίθεσή τους και αυτός τους εμπόδισε, από το να πάρουν μεγαλύτερο προβάδισμα στο σκορ (32-30, 13’). Το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου, έβγαλε αντίδραση και μπόρεσε να πάρει το πάνω «χέρι», επιβάλλοντας την κυριαρχία του στο κομμάτι των ριμπάουντ και κατάφερε να πάρει πίσω το υπέρ του προβάδισμα (34-40, 16’). Προς το φινάλε του ημιχρόνου αμφότεροι βρήκαν αλλεπάλληλα εύστοχα τρίποντα και το Μαρούσι πήγε στα αποδυτήρια με +1 (44-45, 20’).

Μετά την ανάπαυλα τα σουτ τριών πόντων κυριάρχησαν με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται το προβάδισμα του σκορ και να πηγαίνουν «χέρι-χέρι», οδεύοντας προς το τέταρτο δεκάλεπτο, (69-70, 29’). Η 4η περίοδος ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να έχουν το πλεονέκτημα, παίρνοντας καλύτερες αποφάσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ και με καλάθι του Κινγκ ξέφυγαν με +8 (73-81, 33’). Η ομάδα των Βορείων Προαστίων έλεγξε τον ρυθμό της αναμέτρησης στα τελευταία λεπτά και βάζοντας τις κρίσιμες βολές «κλείδωσε» τη νίκη και την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.



Τα δεκάλεπτα: 23-27, 44-45, 71-73, 92-100