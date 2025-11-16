Μία τρομερή έμπνευση του Κώστα Παπανικολάου μετατράπηκε σε ασίστ, όταν ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε πάσα ολόκληρου γηπέδου από την επαναφορά για να βρει τον Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Κώστας Παπανικολάου μπορεί να μη σκόραρε παρά μονάχα 2 πόντους στην Πάτρα, αλλά ήταν από τους καλύτερους του Ολυμπιακού, στη νίκη επί του Προμηθέα.

Ο αρχηγός των Πειραιωτών μοίρασε 7 ασίστ στην αναμέτρηση, με μία εξ αυτών να είναι άκρως εντυπωσιακή. Ο Παπανικολάου διάβασε πως η άμυνα του Προμηθέα δεν είχε επιστρέψει και έκανε πάσα ολόκληρου γηπέδου στον Σάσα Βεζένκοβ, που βρέθηκε μόνος του στην άλλη άκρη του γηπέδου.

Από την επαναφορά, με το που έπιασε την μπάλα, ο Παπανικολάου σκαρφίστηκε μία πάσα με το ένα χέρι και βρήκε με εκπληκτικό τρόπο τον συμπαίκτη του, που πέτυχε δύο εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό.