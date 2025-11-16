Περιστέρι: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Νίκου Μπαφάκη
Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΑΕ Περιστέρι για την απώλεια του Νίκου Μπαφάκη, ενός από τους οδηγούς πούλμαν που μετέφεραν την αποστολή τα τελευταία χρόνια.
Ο 42χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το Σάββατο (15/11) το πρωΐ βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του, αλλά και τον Οργανισμό του Περιστερίου που τον ένιωθε δικό της άνθρωπο.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρι αναφέρει:
«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για την απώλεια του Νίκου Μπαφάκη στην οικογένειά του. Ο Νίκος αποτελούσε μέλος και της οικογένειας του Περιστερίου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».
