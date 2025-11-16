Που θα δείτε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Προμηθέα για τη 7η αγωνιστική της GBL

Που θα δείτε τη «μάχη» του Ολυμπιακού κόντρα στον Προμηθέα στη Πάτρα για τη 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

H 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL ρίχνει αυλαία σήμερα με τον Προμηθέα να υποδέχεται στη Πάτρα τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Ολυμπιακό.

Οι γηπεδούχοι μετά την εκτός έδρας νίκη τους τη προηγούμενη εβδομάδα στη Ρόδο επί του Κολοσσού με 81-89 έχουν σήμερα να φέρουν εις πέρας μία σαφώς πιο δύσκολη αποστολή.

Από την άλλη το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από μία πολύ απαιτητική διπλή εβδομάδα στη Euroleague. Οι φιλοξενούμενοι, που νίκησαν τη Τετάρτη στο «ΣΕΦ» με 95-87 τη Ζάλγκιρις, αλλά ηττήθηκαν τη Παρασκευή από την Αρμάνι στο Μιλάνο με 88-87, θέλουν τώρα να επιστρέψουν στις νίκες και τα θετικά αποτελέσματα.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 16:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2.

Η μετάδοση της ημέρας