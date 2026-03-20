Χατζηελευθερίου: «Η Μύκονος αναζητά τη νίκη που θα μας φέρει πιο κοντά στον στόχο μας»

Η Μύκονος αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Μαρούσι, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, και ο ασίσταντ κόουτς των νεοφώτιστων, Παναγιώτης Χατζηελευθερίου, σχολίασε την αναμέτρηση με την ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Η Μύκονος δοκιμάζεται στο κλειστό του Αγίου Θωμά απέναντι στο Μαρούσι (21/3, 18:15, ERTSPORTS 1), διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, και ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου, Παναγιώτης Χατζηελευθερίου, ανέφερε στο mykonosbc.gr: «Σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της σεζόν, η επερχόμενη αναμέτρηση στο Μαρούσι αποκτά ξεχωριστή σημασία τόσο για τη δική μας ομάδα όσο και για τον αντίπαλό μας. Από τη μία πλευρά, αναζητούμε τη νίκη που θα μας φέρει πιο κοντά στον στόχο μας, ενώ από την άλλη το Μαρούσι θέλει να αποφύγει ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα στην έδρα του, που θα το φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Σε τέτοιου είδους παιχνίδια, η πνευματική προετοιμασία είναι εξίσου σημαντική με το αγωνιστικό κομμάτι. Κάθε κατοχή, κάθε μπάλα έχει τη δική της αξία και απαιτείται απόλυτη συγκέντρωση και προσήλωση σε κάθε φάση. Η ομάδα που θα διατηρήσει καθαρό μυαλό και ένταση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα είναι αυτή που θα έχει το προβάδισμα για τη νίκη. Καθώς η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος μπαίνει στην τελική ευθεία, δεν υπάρχουν περιθώρια. Σε αυτά τα παιχνίδια δίνεις τα πάντα, ψυχή και σώμα».