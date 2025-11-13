Η αυθόρμητη στιγμή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Νίνο έγινε μουσικό viral στα social media, αλλά η ατάκα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο τέλος του βίντεο είναι ακόμα πιο εξομολογητική.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει συνηθίσει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του στο Instagram, συνοδεύοντάς τες με αγαπημένα του τραγούδια. Η αδυναμία του στη μουσική του Νίνο, τον οποίο χαρακτηρίζει στο συγκεκριμένο βίντεο ως τον μεγαλύτερο σταρ «όλων των εποχών», είναι γνωστή.

Από τα τραγούδια που ερμήνευσαν μαζί, ξεχώρισε το «ΕΣΥ» («Σαν ένα αστέρι στον ουρανό»), το οποίο αφιέρωσε στον πατέρα του Παύλο Γιαννακόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2018.

Το βίντεο κλείνει με μια απίστευτη εξομολόγηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Νίνο: «Ξέρεις πόσα βράδια μού έχεις σώσει τη ζωή εσύ; Εκεί στον Ποσειδώνα, που δεν έχω πάρει φόρα να φύγω...».

