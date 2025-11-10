Νικολαΐδης: «Θα κάνουμε τα πάντα ώστε το Μαρούσι να επιστρέψει στην Ευρώπη»

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης σχολίασε το «διπλό» του Αμαρουσίου απέναντι στον Πανιώνιο και παραδέχθηκε πως η ομάδα των Βορείων Προαστίων θα κάνει τα πάντα φέτος προκειμένου να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το Μαρούσι πέρασε νικηφόρα από το κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας, επικρατώντας του ουραγού της βαθμολογίας, Πανιωνίου, και ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης φιλοξενήθηκε στο ΕΟΚ WebRadio, εξηγώντας πως ο μεγάλος στόχος των «κιτρινόμαυρων» είναι η επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο γκαρντ του Αμαρουσίου μίλησε:

Για τη νίκη επί του Πανιωνίου: «Ήταν μία πολύ σημαντική νίκη σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Παρ’ όλο που ο Πανιώνιος δεν έχει νίκη ακόμη, είναι μία πάρα πολύ δυνατή ομάδα όπως όλες. Είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών και θα είναι αμφίρροπο μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Τρία πράγματα θα κρατήσουμε: τη νίκη, την ανατροπή που κάναμε στο τέλος και το ότι νικήσαμε σε αυτήν την έδρα. Είχαμε πολύ καλά διαστήματα, αυτό που δουλεύουμε από την προετοιμασία. Τα λάθη που κάναμε θα τα αναλύσουμε και θα δούμε πώς επιτρέψαμε στον αντίπαλο να επανέλθει στην 4η περίοδο».

Για το τι θέλει να βελτιώσει το Μαρούσι: «Θέλουμε κάθε φορά να κερδίζουμε. Το να παίζουμε ωραίο μπάσκετ μετράει, αλλά η νίκη είναι σημαντικότερη. Θέλουμε να φτάσουμε όσο υψηλότερα γίνεται. Δε μας αρέσουν οι ανατροπές, αλλά όταν την κάνουμε εμείς δείχνουμε χαρακτήρα. Βάζουν πίεση όλοι στους εαυτούς τους και καταφέρνουμε να παίζουμε έτσι. Κάνουμε σκληρές προπονήσεις. Ευελπιστούμε να μην “κυνηγήσουμε” ξανά στο σκοράρισμα στα επόμενα παιχνίδια».

Για το ότι δεν έχουν παιχνίδι στην Ευρώπη, αντίθετα με πέρυσι: «Εμείς φέτος στεναχωριόμαστε με το ότι δεν παίζουμε Ευρώπη. Πληρώνουμε τα περσινά λάθη όμως. Μόνο καλό κάνει στις ομάδες και τις βοηθάει. Υπάρχουν και εξαιρέσεις φυσικά. Αποκτάς μεγαλύτερο ρυθμό και ανεβάζει την ομάδα και τους παίκτες. Θα κάνουμε τα πάντα για να επιστρέψουμε στην Ευρώπη».

Για την εμπειρία των ξένων παικτών: «Μας βοηθάει πολύ αυτό. Παίζει ρόλο το προσωπικό κίνητρο και το πώς μας κατευθύνουν οι προπονητές. Έπειτα οι παίκτες συμβάλουμε στο να βρούμε χημεία και να φτιάξουμε μία καλή ομάδα με θετικό κλίμα».

Για το ανανεωμένο γήπεδο της ομάδας: «Είναι πολύ όμορφο, έχει επενδύσει η διοίκηση πολλά λεφτά. Το έχουν κάνει πιο πολύ να μοιάζει με “καυτή” έδρα. Έχουν βελτιωθεί οι χώροι των γυμναστηρίων και τα αποδυτήρια, έρχονται κι άλλα. Μακάρι να εξελισσόμαστε κι εμείς όπως και το γήπεδο».

Για την ανταγωνιστικότητα της GBL: «Συμφωνώ ότι είναι δύσκολο πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες έχουν κίνητρο και στοχεύουν στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν κάποια ομάδα δε θα το ήθελε αυτό. Όλοι θέλουν να παίζουν και εκεί κι αυτό φανερώνει το επίπεδο των ομάδων αλλά και κάθε διοίκησης που επενδύει».

Για τον προσωπικό του στόχο: «Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι στο Μαρούσι, μου δείχνουν το πόσο με εμπιστεύονται. Όπως λέμε και στην ομάδα με τον προπονητή μας, είμαστε σε μία διαδικασία εξέλιξης ώστε να φτιάξουμε κάτι καλό. Αυτό προσπαθώ να κάνω κι εγώ και να ακολουθώ το απόφθεγμα “trust the process”».