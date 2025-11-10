Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, δημοσίευσε την παρακάμερα από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιστροφή του Κίναν Έβανς και την αποθέωση που έλαβε από τον κόσμο.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με άνεση της Καρδίτσας στο ΣΕΦ με 102-82, ενόψει της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Μέσα από την παρακάμερα που δημοσίευσε η ΚΑΕ, στάθηκε κυρίως στην επιστροφή του Κίναν Έβανς στην αγωνιστική δράση και στο επίσημο ντεμπούτο που πραγματοποίησε με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Αναλυτικά η ανάρτηση στο twitter με τη λεζάντα να είναι αφιερωμένη στον Κίναν Έβανς:

Μια ακόμη Family Fun Game Day στο ΣΕΦ ήταν γεμάτη χαμόγελα, πλούσιο θέαμα και ερυθρόλευκο παλμό! 🔴⚪



Μικροί και μεγάλοι έγιναν ένα με την ομάδα και έδωσαν ξεχωριστό τόνο στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα.



Ιδιαίτερη στιγμή, η επιστροφή του Κίναν Έβανς στην αγωνιστική δράση, με… pic.twitter.com/ViVV1dUx5r November 10, 2025

