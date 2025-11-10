Ολυμπιακος: «Ιδιαίτερη στιγμή, η επιστροφή του Κίναν Έβανς» - Η παρακάμερα της αναμέτρησης με την Καρδίτσα
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με άνεση της Καρδίτσας στο ΣΕΦ με 102-82, ενόψει της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Μέσα από την παρακάμερα που δημοσίευσε η ΚΑΕ, στάθηκε κυρίως στην επιστροφή του Κίναν Έβανς στην αγωνιστική δράση και στο επίσημο ντεμπούτο που πραγματοποίησε με την ερυθρόλευκη φανέλα.
Αναλυτικά η ανάρτηση στο twitter με τη λεζάντα να είναι αφιερωμένη στον Κίναν Έβανς:
Μια ακόμη Family Fun Game Day στο ΣΕΦ ήταν γεμάτη χαμόγελα, πλούσιο θέαμα και ερυθρόλευκο παλμό! 🔴⚪
Μικροί και μεγάλοι έγιναν ένα με την ομάδα και έδωσαν ξεχωριστό τόνο στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα.
Ιδιαίτερη στιγμή, η επιστροφή του Κίναν Έβανς στην αγωνιστική δράση, με… pic.twitter.com/ViVV1dUx5r— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 10, 2025
Η παρακάμερα του Ολυμπιακός - Καρδίτσα
