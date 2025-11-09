ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: H Ένωση τίμησε τη μνήμη του Μάριου Ρουμπή, άφησαν λουλούδια παίκτες και προπονητικό επιτελείο (vid)
Τραγική κατάληξη είχε συμπλοκή οπαδών στη Χαλκίδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (3/11), όταν ένας 20χρονος οπαδός της ΑΕΚ έπεσε νεκρός ύστερα από επίθεση με μαχαίρι, ο οποίος δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, με την αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις.
Πριν το τζάμπολ του ματς, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του 20χρονου νεαρού φίλου της, κάτι που είχε ζητήσει και η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ. Μάλιστα οι παίκτες της Ένωσης, το προπονητικό επιτελείο και άνθρωποι της ΚΑΕ άφησαν λουλούδια στη μνήμη του μπροστά από το πέταλο της Original σε μια πολύ έντονη στιγμή στη SUNEL Arena.
🏀🦅 Οι παίκτες της ΑΕΚ αφήνουν λουλούδια στη μνήμη του δολοφονημένου οπαδού της Ένωσης#aek #aekbc #paok #paokbc pic.twitter.com/LjYAOvPvyu— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 9, 2025
