Ολυμπιακός: Η μεγάλη επιστροφή του Έβανς - Αυτή είναι η 12άδα κόντρα στην Καρδίτσα
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καρδίτσα στην 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αλλά τα φώτα πέφτουν πάνω στον Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε μονάχα σε δύο φιλικά προετοιμασίας και ετοιμάζεται για το επίσημο ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες, μιας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως είχε προαναγγείλει, τον συμπεριέλαβε στη 12άδα της αναμέτρησης.
Στη 12άδα με Καρδίτσα ο Κίναν Έβανς, έτοιμος για το επίσημο ντεμπούτο με τον #OlympiacosBC pic.twitter.com/W7AKM2cDfJ— Dimitris Oikonomou (@doik77) November 9, 2025
Εκτός από το συγκεκριμένο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό έμεινε ο Τόμας Γουόκαπ για λόγους ξεκούρασης, καθώς και οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τάισον Γουόρντ, Σακίλ ΜακΚίσικ (δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αφού τη θέση του πήρε ο Έβανς).
Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ματς με την Καρδίτσα
- Φρανκ Νιλικίνα
- Κίναν Έβανς
- Σέιμπεν Λι
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Εβάν Φουρνιέ
- Κώστας Παπανικολάου
- Όμηρος Νετζήπογλου
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Σάσα Βεζένκοβ
- Άλεκ Πίτερς
- Ντόντα Χολ
- Κώστας Αντετοκούνμπο
