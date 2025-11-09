Ο Κίναν Έβανς βρίσκεται στη 12άδα και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού, απέναντι στην Καρδίτσα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καρδίτσα στην 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αλλά τα φώτα πέφτουν πάνω στον Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε μονάχα σε δύο φιλικά προετοιμασίας και ετοιμάζεται για το επίσημο ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες, μιας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως είχε προαναγγείλει, τον συμπεριέλαβε στη 12άδα της αναμέτρησης.

Στη 12άδα με Καρδίτσα ο Κίναν Έβανς, έτοιμος για το επίσημο ντεμπούτο με τον #OlympiacosBC pic.twitter.com/W7AKM2cDfJ November 9, 2025

Εκτός από το συγκεκριμένο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό έμεινε ο Τόμας Γουόκαπ για λόγους ξεκούρασης, καθώς και οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τάισον Γουόρντ, Σακίλ ΜακΚίσικ (δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αφού τη θέση του πήρε ο Έβανς).

Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ματς με την Καρδίτσα