Ένας μέσα και ένας έξω στον Παναθηναϊκό ενόψει του αγώνα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» ενώ με δύο απουσίες θα αγωνιστεί και το Περιστέρι.

Η είδηση για την απουσία του Βασίλη Τολιόπουλου με θλάση στην γάμπα ήρθε να προστεθεί στις ήδη αρκετές απουσίες του Παναθηναϊκού.

Αντίθετα ενόψει του αγώνα με το Περιστέρι επιστρέφει στην 12άδα της ομάδας ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί στο πρόσφατο ματς της Euroleague κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (σ.σ. όπως και στο προηγούμενο με την Μονακό) λόγω προβλήματος στον αγκώνα.

Απουσίες έχει και το Περιστέρι καθώς έμειναν εκτός οι Βλάντο Γιάνκοβιτς και Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

Η 12άδα του Περιστερίου: Νίκολς, Καρντένας, Πετράκης, Πέιβν, Ιτούνας, Μουράτος, Θωμάκος, Αμπερκρόμπι, Κακλαμανάκης, Χάρις, Ασημένιος, Παπαγεωργίου.