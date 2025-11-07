Ανακοινώθηκαν οι ποινές της 5ης αγωνιστικής στη Stoiximan Basket League, με απαλλαγές για Σάκοτα και Γκίκα, αλλά και πρόστιμα σε Περιστέρι και Άρη από τον Αθλητικό Δικαστή.

Ο Αθλητικός Δικαστής γνωστοποίησε τις αποφάσεις που αφορούν περιστατικά της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν τιμωρήθηκε για τη μη συμμετοχή του στο flash interview μετά το παιχνίδι Περιστέρι - ΑΕΚ, ενώ και ο Νίκος Γκίκας απαλλάχθηκε από την κατηγορία περί ανάρμοστης συμπεριφοράς στον αγώνα Κολοσσός - Πανιώνιος. Πρόστιμα επιβλήθηκαν σε Περιστέρι και Άρη λόγω υβριστικών συνθημάτων των φιλάθλων τους, ενώ το Μαρούσι κρίθηκε αθώο για την ίδια κατηγορία.

Αναλυτικά οι αποφάσεις

«19/7-11-2025

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Απαλλάσσεται ο Νικόλας Γκίκας, καλαθοσφαιριστής της ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890), από την κατηγορία για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS Κ.Α.Ε.) που διεξήχθη την 1-11-2025.

18/7-11-2025

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – Νέα Ανώνυμη Εταιρεία Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2014 (δ.τ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ Νέα Κ.Α.Ε 2014), που διεξήχθη την 1-11-2025.

17/7-11-2025

ΑΕΚ

Απαλλάσσεται ο Ντράγκαν Σάκοτα, προπονητής της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ) από την κατηγορία για την μη παράσταση του στη συνέντευξη τύπου στο Flash Interview κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 1-11-2025.

16/7-11-2025

ΑΡΗΣ

1. Απαλλάσσεται η ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ) από την κατηγορία περί ρίψης αντικειμένων.

2. Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1000,00) ευρώ για υβριστικά συνθήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ) που διεξήχθη την 1-11-2025.

15/7-11-2025

ΜΑΡΟΥΣΙ

Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) από την κατηγορία περί υβριστικών συνθημάτων κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. MYKONOS KAE) που διεξήχθη την 2-11-2025».