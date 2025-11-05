Η ΚΑΕ Κολοσσός ενημέρωσε ότι προχώρησε άμεσα στην αφαίρεση του διαρκείας του φιλάθλου που ταυτοποιήθηκε και συμμετείχε στο επεισόδιο με τον Πανιώνιο.

Η πρόσφατη αναμέτρηση του Κολοσσού με τον Πανιώνιο σημαδεύτηκε από ένταση ανάμεσα στους παίκτες των «κυανέρυθρων» και μερίδα φιλάθλων που βρέθηκε στο Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου.

Συγκεκριμένα, οι Νίκος Γκίκας και Γιώργος Τσαλμπούρης παραλίγο να έρθουν στα χέρια με οπαδούς του Κολοσσού, αλλά με την άμεση επέμβαση των ψυχραιμότερων αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. «Δεχθήκαμε έντονη φραστική επίθεση από οπαδούς του Κολοσσού, που έφτασαν στο κάγκελο απειλώντας τους παίκτες μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά στον Πανιώνιο.

Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Κολοσσός ενημέρωσε ότι προχώρησε άμεσα στην αφαίρεση του εισιτηρίου διαρκείας του φιλάθλου που ταυτοποιήθηκε και συμμετείχε στο επεισόδιο με τον Πανιώνιο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Κολοσσός

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection καταδικάζει κάθε μορφή λεκτικής ή σωματικής αντιπαράθεσης, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε στο φινάλε της αναμέτρησης με τον Πανιώνιο, ενημερώνουμε ότι η διοίκηση της ΚΑΕ προχώρησε άμεσα στην αφαίρεση του διαρκείας του φιλάθλου που ταυτοποιήθηκε και συμμετείχε στο επεισόδιο. Η απόφαση αυτή ελήφθη προς γνώση και συμμόρφωση όλων, ώστε να διαφυλαχθεί το ήθος και η εικόνα του συλλόγου μας.

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους φιλάθλους μας ότι οποιαδήποτε παρεκτροπή, ακόμη κι από μεμονωμένα περιστατικά, ενδέχεται να επιφέρει τιμωρία για την ομάδα, κάτι που κανείς δεν επιθυμεί. Για τον λόγο αυτό, καλούμε όλους να συνεχίσουν να στηρίζουν δυναμικά αλλά με σεβασμό και κόσμια συμπεριφορά.

Ο Κολοσσός H Hotels Collection ουδέποτε έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα για τέτοιου είδους θέματα. Αντίθετα, όλες οι ομάδες που επισκέπτονται το νησί μας, αναγνωρίζουν και επαινούν τη φιλοξενία και το αθλητικό πνεύμα που χαρακτηρίζει τον σύλλογό μας και το φίλαθλο κοινό της Ρόδου.

Η διοίκησή μας θα συνεχίσει να λειτουργεί με σεβασμό, υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι, διαφυλάσσοντας τη θετική εικόνα του συλλόγου και του Δωδεκανησιακού αθλητισμού συνολικά».