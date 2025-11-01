Κολοσσός - Πανιώνιος: Ένταση των παικτών του Πανιωνίου με τους φίλους των γηπεδούχων
Χαμός έγινε μετά τη λήξη του αγώνα στη Ρόδο μεταξύ του Κολοσσού και του Πανιωνίου, ο οποίος κρίθηκε με το νικητήριο καλάθι του Λίνου Χρυσικόπουλου.
Συγκεκριμένα οι Νίκος Γκίκας και Γιώργος Τσαλμπούρης παραλίγο να έρθουν στα χέρια με τους φίλους του Κολοσσού, αλλά με την άμεση επέμβαση των ψυχραιμοτέρων αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
«Δεχθήκαμε έντονη φραστική επίθεση από οπαδούς του Κολοσσού και έφτασαν στο κάγκελο απειλώντας τους παίκτες μας» ανέφεραν χαρακτηριστικά στον Πανιώνιο.
