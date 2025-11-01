Ένταση σημειώθηκε λίγο μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ του Κολοσσού και του Πανιωνίου μεταξύ των Τσαλμπούρη, Γκίκα και των φίλων των γηπεδούχων.

Χαμός έγινε μετά τη λήξη του αγώνα στη Ρόδο μεταξύ του Κολοσσού και του Πανιωνίου, ο οποίος κρίθηκε με το νικητήριο καλάθι του Λίνου Χρυσικόπουλου.

Συγκεκριμένα οι Νίκος Γκίκας και Γιώργος Τσαλμπούρης παραλίγο να έρθουν στα χέρια με τους φίλους του Κολοσσού, αλλά με την άμεση επέμβαση των ψυχραιμοτέρων αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

«Δεχθήκαμε έντονη φραστική επίθεση από οπαδούς του Κολοσσού και έφτασαν στο κάγκελο απειλώντας τους παίκτες μας» ανέφεραν χαρακτηριστικά στον Πανιώνιο.