Γερομιχαλός: «Ο κόσμος της Μυκόνου μάς έχει αγκαλιάσει, ζούμε εκπληκτικές στιγμές»

Η Μύκονος λύγισε το Μαρούσι, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα, και ο Πέτρος Γερομιχαλός έκανε τον απολογισμό των πρώτων αγωνιστικών της Stoiximan GBL, μιλώντας παράλληλα για τον ρεαλιστικό στόχο των νεοφώτιστων.

Η Μύκονος επιβλήθηκε του Αμαρουσίου στο κλειστό της Άνω Μεράς, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-2 πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη (8/11, 16:00). Από την πλευρά του, ο Πέτρος Γερομιχαλός φιλοξενήθηκε στο EOK WebRadio, όπου μίλησε για τη σπουδαία νίκη επί της ομάδας των Βορείων Προαστίων, τα δύο νικηφόρα αποτελέσματα στη Stoiximan GBL και τον ρεαλιστικό στόχο της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου.

Ο φόργουορντ της Μυκόνου μίλησε:

Για τη νίκη επί του Αμαρουσίου: «Τα είδα… όλα! Για 35 λεπτά ήμασταν πολύ καλοί και περιορίσαμε τους παίκτες που θέλαμε, ώστε να μη σκοράρουν. Στο τελευταίο δεκάλεπτο χαλαρώσαμε και πιστέψαμε ότι είχε τελειώσει το παιχνίδι, με αποτέλεσμα να δεχτούμε ένα 18-0 σερί. Είχαμε, όμως, τον χαρακτήρα και αντιδράσαμε, έστω στην τελευταία επίθεση, για να νικήσουμε. Δεν θυμάμαι την τελευταία φάση, ήταν όλα τόσο γρήγορα και αγχώδη. Έβαλε ο Άπλμπι το καλάθι και, ευτυχώς, νικήσαμε».

Για τα δύο νικηφόρα αποτελέσματα στη GBL: «Οι δύο αυτές νίκες είναι ιστορικές για την ομάδα μας. Ο κόσμος μάς έχει αγκαλιάσει, ζούμε εκπληκτικές στιγμές. Νομίζω πως πρέπει να δούμε τι λάθη κάνουμε στο τέλος των αγώνων. Οφείλουμε να εστιάσουμε στη συγκέντρωση που χάνουμε, γιατί πολλές φορές νομίζουμε πως το ματς έχει τελειώσει νωρίτερα. Πρέπει να το διορθώσουμε, ώστε να μην επαναληφθεί».

Για το αν το 2-2 ρεκόρ ήταν αναμενόμενο: «Αν μου το έλεγαν στην αρχή της σεζόν, θα το αγόραζα! Ξέραμε ότι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα ήταν πολύ δύσκολο. Είχαμε δύο εκτός έδρας παιχνίδια και ένα εντός, οπότε ο απολογισμός είναι πολύ καλός. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα αυτά. Ίσως θα ήταν καλύτερα να είχαμε ένα πιο εύκολο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Παίζουμε, πάντως, πολύ ωραίο μπάσκετ».

Για τον επόμενο (8/11) αγώνα απέναντι στον Άρη, εκτός έδρας: «Όπως σε όλα τα παιχνίδια, έτσι κι αυτή τη φορά πάμε για τη νίκη. Γνωρίζουμε ότι ο Άρης θα ψάξει την αντίδρασή του, όμως εμείς θα μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας και θα παίξουμε το μπάσκετ μας».

Για τον ρεαλιστικό στόχο της Μυκόνου: «Νομίζω ότι το επιτελείο και οι παίκτες έχουμε την εμπειρία να διαχειριστούμε κάποιες καταστάσεις. Στόχος μας είναι η παραμονή στην κατηγορία, αλλά από ‘κει και πέρα θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε και κάτι παραπάνω».

Για τον κόσμο της Μυκόνου: «Εδώ ο κόσμος μάς έχει αγκαλιάσει από την πρώτη μέρα που ήρθαμε. Το καταλαβαίνουμε από την καθημερινότητα, που συναναστρεφόμαστε μαζί τους. Ζουν και αναπνέουν για το επόμενο παιχνίδι. Μας δίνουν κίνητρο σε κάθε αγώνα για να φτάσουμε στη νίκη».

Για τη φετινή GBL: «Δεν περίμενα τον Άρη και τον Πανιώνιο να έχουν αυτό το ρεκόρ. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξεχωρίζουν, ενώ η ΑΕΚ είναι ένα "κλικ" πιο πάνω από τις υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες θεωρώ ότι είναι ισοδύναμες. Δε μπορώ να ξεχωρίσω κάποια, ούτε να πω ότι υστερεί η μία της άλλης σε κάτι».