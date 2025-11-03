Ο Άρης παραμένει στην αγορά αναζητώντας γκαρντ με δημιουργικές ικανότητες και σε πρώτη φάση δεν εξετάζει το ενδεχόμενο της αντικατάστασης αλλά αυτό της προσθήκης παίκτη στην περιφέρεια.

Καταρχάς είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι ο Άρης δεν… βγήκε στην αγορά έπειτα από την κακή εμφάνιση και την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο παραδοσιακό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Κινούταν εντός σχετικού πλαισίου και στο προηγούμενο διάστημα. Αυτό που άλλαξε από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου είναι ότι α) άπαντες κατάλαβαν ότι τα χρονικά περιθώρια στένεψαν ασφυκτικά λόγω των διαδοχικών αρνητικών αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με την κακή εικόνα της ομάδας και β) ότι λόγω της αλλαγής των οικονομικών δεδομένων της αγοράς, χρειάζεται εντονότερη επένδυση προς την κατεύθυνση προσθήκης ποιότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση έπαιξε ρόλο η συνάντηση του Ρίτσαρντ Σιάο με τον Νίκο Ζήση. Έχοντας καταθέσει τις εισηγήσεις του – οι οποίες εξάλλου είχαν διατυπωθεί και επισήμως – ο τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ επανέλαβε την ανάγκη ενίσχυσης καταθέτοντας παράλληλα τα συμπεράσματά του για την κατάσταση στην αγορά.

Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία υπό την έννοια ότι έχουν αυξηθεί οι μισθοί των παικτών καθώς επίσης και πως αρκετοί Αμερικανοί παίκτες δεν βρίσκουν κίνητρο στο σενάριο αποχώρησης από την G League για ένα ποσό της τάξεως των 10-12 χιλιάδων δολαρίων. Αυτό σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι αναγκασμένες να προσφέρουν αρκετά περισσότερα χρήματα για να τους «αναγκάσουν» στην αποδοχή της ευρωπαϊκής πορείας.

Επιστρέφοντας στις σκέψεις του Άρη και βγάζοντας από την εξίσωση τον Άλεξ Μερκβιλάντζε ο οποίος ούτως ή άλλως αποτέλεσε μια πρόχειρη λύση, αυτή τη στιγμή δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο αντικατάστασης παίκτη αλλά προσθήκης. Ο Νίκος Ζήσης βρίσκεται στην αγορά αναζητώντας ψηλό γκαρντ με δημιουργική ικανότητα καθώς θεωρεί ότι εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη αδυναμία της ομάδας. Αυτή σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα της περιφερειακής γραμμής στην άμυνα, κυρίως όμως στο διάβασμα παιχνιδιού και στην επιθετική κατεύθυνση. Εφόσον βρεθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτομάτως θα αποχωρήσει ο Μπριν Φορμπς.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες και βάσει των (μέχρι στιγμής) εμφανίσεών του, ουσιαστικά αποτελεί τη μεγαλύτερη αγωνιστική απογοήτευση. Στόχος είναι να προστεθεί ο δημιουργός και παράλληλα γίνεται έρευνα για έναν αθλητικό ψηλό ο οποίος θα μπορεί να «βγάλει» λεπτά και στις δύο θέσεις. Δηλαδή, έως ότου βρεθούν οι κατάλληλοι δεν θα γίνει η παραμικρή κίνηση για τους παρόντες.

Αναμφίβολα πρόκειται για δύο κρισιμότατες επιλογές καθώς θα γίνουν προς την κατεύθυνση βελτίωσης μιας προβληματικής αγωνιστικής κατάστασης. Υπό αυτή την έννοια, δεν υπάρχει περιθώριο λάθους ή παρέκκλισης από τα στοιχεία που έχει εντοπιστεί ότι λείπουν από την ομάδα και πρέπει να προστεθούν. Για παράδειγμα, προτάθηκαν σούτινγκ γκαρντ με ικανότητα στη δημιουργία φάσεων για τους εαυτούς τους. Ωστόσο, αυτό που ψάχνει ο Άρης είναι ένας γκαρντ ο οποίος θα «σουλουπώσει» την ομάδα στην επίθεση, αξιοποιώντας τους συμπαίκτες του, και δεν θα είναι ο αδύναμος κρίκος στην άμυνα καθώς ήδη ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς έχει να «κρύψει» αρκετούς…