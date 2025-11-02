Πολύ δυναμικό ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης για τον Ηρακλή απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ με 3/3 τρίποντα.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο «Γηραιός» ξεκίνησε πολύ δυναμικά στο ματς μετρώντας 3/3 τρίποντα για να πάρει το προβάδισμα κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου με 6-14.