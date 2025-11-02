Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της ημέρας στη Stoiximan GBL, για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Σήμερα, Κυριακή (02/11) ολοκληρώνεται και η 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Ηρακλή στις 13:00 (ΕΡΤ 2), ενώ στις 16:00 η νεοφώτιστη Μύκονος θα αναμετρηθεί στο ανακαινισμένο κλειστό της Άνω Μεράς το Μαρούσι του Ηλία Παπαθεοδώρου με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ2.

Ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίζεται αυτή την αγωνιστική καθώς είναι η ομάδα που έχει ρεπό.

Οι μεταδόσεις της ημέρας