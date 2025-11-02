Ολυμπιακός - Ηρακλής και Μύκονος - Μαρούσι: Που θα δείτε τις μάχες των ομάδων της Stoiximan GBL
Σήμερα, Κυριακή (02/11) ολοκληρώνεται και η 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Ηρακλή στις 13:00 (ΕΡΤ 2), ενώ στις 16:00 η νεοφώτιστη Μύκονος θα αναμετρηθεί στο ανακαινισμένο κλειστό της Άνω Μεράς το Μαρούσι του Ηλία Παπαθεοδώρου με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ2.
Ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίζεται αυτή την αγωνιστική καθώς είναι η ομάδα που έχει ρεπό.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Ολυμπιακός - Ηρακλής (13:00, ΕΡΤ2)
- Μύκονος - Μαρούσι (16:00, ΕΡΤ2)
