Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μίλησε για την ήττα του Άρη στην έδρα του απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την κακή εικόνα του Άρη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και ανέλαβε την ευθύνη υποστηρίζοντας ότι απέτυχε να αλλάξει τη νοοτροπία της ομάδας.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο 49χρονος προπονητής του Άρη υποστήριξε αρχικά ότι… «ζούμε μια σκληρή κατάσταση. Προσπαθήσαμε να την αλλάξουμε και είμαστε απογοητευμένοι που δεν τα καταφέραμε. Ξέρω πολύ καλά τη σημασία του αγώνα. Ίσως δεν πήγε καλά το scouting που κάναμε. Θα έπρεπε να είχαμε παρουσιαστεί πιο σκληροί. Ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο όπου δώσαμε τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να σκοράρει εύκολους πόντους.

Αναλαμβάνω την ευθύνη για την ήττα διότι θα έπρεπε να είχα αλλάξει τη νοοτροπία και την προσπάθεια. Έχω δεσμευτεί ότι θα παίζουμε με ένταση σε κάθε παιχνίδι. Αυτό δεν έγινε στον βαθμό που θα ήθελα και η ευθύνη ανήκει σε μένα. Είχαμε και κάποια σημεία στα οποία παίξαμε καλή άμυνα αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να πάρουμε τη νίκη».

Σε ερώτηση για το τι σκοπεύει να κάνει για να διαχειριστεί την προβληματική κατάσταση που υπάρχει κι αν οι σκέψεις του εμπεριέχουν αλλαγές, είπε ότι… «προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα. Είναι απαραίτητο να μάθω καλύτερα τους παίκτες μου. Πρέπει να βρούμε λύσεις στον τακτικό τομέα για να παίζουμε σαν ομάδα στην άμυνα και στην επίθεση. Αμυντικά, ήμασταν ένα δύο βήματα πιο καλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά δεν ισχύει το ίδιο για την επίθεση. Δεν εκτελέσαμε καθόλου καλά. Την αυτοπεποίθηση την αποκτάς μέσα από την άμυνα. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Μαθαίνοντας καλύτερα την ομάδα, σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές στον τακτικό τομέα. Θέλω να πάρω λίγο χρόνο για να γνωρίσω καλύτερα τους παίκτες μου».

Εκεί τέθηκε εκ νέου το ζήτημα της ενίσχυσης και για την ακρίβεια, τι έχει συζητήσει με τη διοίκηση της ΚΑΕ. «Ό,τι είναι καλύτερο για την ομάδα θα γίνει. Αν κριθούν αναγκαίες οι αλλαγές, αυτές θα γίνουν. Πρέπει να γνωρίσω τους παίκτες μου στο 100%. Έχουμε μιλήσει με τη διοίκηση κι έχουμε κάνει έρευνα στην αγορά. Και τον καλύτερο παίκτη του κόσμου να φέρεις, δεν θα καταφέρεις κάτι αν πρώτα δεν έχεις αλλάξει το dna αυτής της ομάδας. Πρέπει να έχεις τεράστια επιθυμία για τη νίκη. Έτσι θα αλλάξει η σεζόν. Απέτυχα να το αλλάξω αυτό στο διάστημα που βρίσκομαι στην ομάδα. Πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση στα αποδυτήρια».

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα της άμυνας της ομάδας του είπε ότι… «βελτιωθήκαμε στην άμυνα σε κάποια σημεία του αγώνα. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει ολοκληρωτικά μέσα σε λίγες ημέρες. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη επιθυμία για όλα. Από το να πάρουμε ένα ριμπάουντ, να βάλουμε ένα σουτ ή ένα λέι απ. Πρέπει όλοι να αποκτήσουν το πάθος που προσφέρει αγώνες. Αυτό είναι το στοιχείο που θα μπορούσε να μας είχε φέρει καλύτερο αποτέλεσμα», είπε και κατέληξε μεταξύ άλλων… «πρέπει να καταλάβουμε γιατί κάποιοι παίκτες διστάζουν να αναλάβουν την ευθύνη ελεύθερων σουτ. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να αποκτήσει αυτή η ομάδα αυτοπεποίθηση. Είναι και ζήτημα χημείας».