Η ΚΑΕ Άρης προσκάλεσε στο Nick Galis Hall τον Γιαννάκη του ΠΑΟΚ και τους γονείς του Άλκη Καμπανού

Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησε η ΚΑΕ Άρης καθώς προσκάλεσε στο Nick Galis Hall τον Γιαννάκη Μήγιο, γνωστό φίλο του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση και θα είναι στο ντέρμπι (1/11, 18:15) με τον Δικέφαλο, όπως και τους γονείς του Άλκη Καμπανού.

Μέσα από αυτή την κίνηση, η ΚΑΕ Άρης περνά ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει του σημερινού (18:15) παραδοσιακού ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Όπως επιβεβαίωσε η «κίτρινη» ΚΑΕ, ο Γιαννάκης Μήγιος θα είναι στο Nick Galis Hall στο ιδιαίτερο παιχνίδι της πόλης έπειτα από την αποδοχή της πρόσκλησης που δέχθηκε, ενώ αντίστοιχο προσκλητήριο στάλθηκε και στους γονείς του Άλκη Καμπανού.