Δείτε το νικητήριο καλάθι του Χρυσικόπουλου με το οποίο ο Κολοσσός επικράτησε του Πανιωνίου.

Ο Κολοσσός Ρόδου βρέθηκε να χάνει με 15 πόντους, αλλά βρήκε τον τρόπο στο τελευταίο δεκάλεπτο και πέτυχε μία τεράστια ανατροπή. Με το σκορ στο 76-76, ο Λίνος Χρυσικόπουλος πήρε την ευθύνη και με ωραίο τελείωμα με το δεξί, χάρισε μια μεγάλη νίκη στην ομάδα του κόντρα στον Πανιώνιο.

Δείτε την... εκτέλεση του Χρυσικόπουλου για τη νίκη