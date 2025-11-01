Κολοσσός - Πανιώνιος: Το buzzer beater νίκης του Χρυσικόπουλου (vid)
Δείτε το νικητήριο καλάθι του Χρυσικόπουλου με το οποίο ο Κολοσσός επικράτησε του Πανιωνίου.
Ο Κολοσσός Ρόδου βρέθηκε να χάνει με 15 πόντους, αλλά βρήκε τον τρόπο στο τελευταίο δεκάλεπτο και πέτυχε μία τεράστια ανατροπή. Με το σκορ στο 76-76, ο Λίνος Χρυσικόπουλος πήρε την ευθύνη και με ωραίο τελείωμα με το δεξί, χάρισε μια μεγάλη νίκη στην ομάδα του κόντρα στον Πανιώνιο.
Δείτε την... εκτέλεση του Χρυσικόπουλου για τη νίκη
