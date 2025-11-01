Ο Κρις Σίλβα γύρισε το πόδι του στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης με το Περιστέρι, αλλά επέστρεψε για να βοηθήσει την ΑΕΚ στο ματς της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι, με τον Κρις Σίλβα να αγχώνει τους ανθρώπους της. Ο σέντερ των «κιτρινόμαυρων» τραυματίστηκε στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, αφού σε μία διεκδίκηση του ριμπάουντ, προσγειώθηκε άσχημα στο δεξί του πόδι.

Ο Κρις Σίλβα φάνηκε να γυρίζει το πόδι του, με το ιατρικό τιμ της ΑΕΚ να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ο σέντερ της ΑΕΚ αποχώρησε υποβασταζόμενος με πρόβλημα στον αστράγαλο αλλά επέστρεψε λίγα λεπτά αργότερα στο παρκέ, διώχνοντας έτσι την ανησυχία γύρω από τον ενδεχόμενο τραυματισμό του.