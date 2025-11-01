Περιστέρι - ΑΕΚ: Αγχώθηκαν οι «κιτρινόμαυροι» με Σίλβα, γύρισε το πόδι του αλλά επέστρεψε στο παρκέ
Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι, με τον Κρις Σίλβα να αγχώνει τους ανθρώπους της. Ο σέντερ των «κιτρινόμαυρων» τραυματίστηκε στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, αφού σε μία διεκδίκηση του ριμπάουντ, προσγειώθηκε άσχημα στο δεξί του πόδι.
Ο Κρις Σίλβα φάνηκε να γυρίζει το πόδι του, με το ιατρικό τιμ της ΑΕΚ να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ο σέντερ της ΑΕΚ αποχώρησε υποβασταζόμενος με πρόβλημα στον αστράγαλο αλλά επέστρεψε λίγα λεπτά αργότερα στο παρκέ, διώχνοντας έτσι την ανησυχία γύρω από τον ενδεχόμενο τραυματισμό του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.