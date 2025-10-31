Η κατάσταση του Δημήτρη Κατσίβελη έχει βελτιωθεί σε σχέση με την Πέμπτη, αλλά η συμμετοχή του για το ματς με το Περιστέρι (1/11, 16:00) παραμένει αμφίβολη.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι για την πέμπτη αγωνιστική της Stoiximan GBL και θα φιλοξενηθεί στο Κ.Γ. «Ανδρέας Παπανδρέου», λίγες μέρες μετά το δύσκολο διπλό στην έδρα της Λέβιτσε για το BCL.

Ο Δημήτρης Κατσίβελης δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Πέμπτης στο πλαίσιο της αναμέτρησης κόντρα στους Περιστεριώτες. Η κατάσταση του διεθνή γκαρντ πάντως έχει καλυτερέψει μετά και την θεραπεία στη μέση. Βρέθηκε στην προπόνηση της Παρασκευής, αλλά ακόμα παραμένει αμφίβολος για την αναμέτρηση με το σύνολο του Ξανθόπουλου.

Η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή, όμως το θετικό είναι πως νιώθει καλύτερα σε σχέση με την Πέμπτη. Η Ένωση θα ψάξει το 5-0 στη Stoiximan GBL αλλά και την 8η σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.

Φέτος στη Stoiximan GBL μετρά 7.3 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ στο BCL έχει 9 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ.