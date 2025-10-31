Γνωστούς έκανε η ΕΟΚ τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στην 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL βρίσκεται «προ των πυλών» και η ΕΟΚ έκανε γνωστά τα ονόματα που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Φυσικά ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ, που θα διευθύνουν οι Τσιμπούρης, Καρπάνος και Μπακάλης.

Αναλύτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο 1/11

Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης-ΠΑΟΚ Τσιμπούρης-Καρπάνος-Μπακάλης (Λαζαρίδης-Παπαδόπουλος Ν.)

Δ. Τόφαλος 18.15 Προμηθέας Π.-Καρδίτσα Τσαρούχα-Χριστινάκης-Λεβεντάκος (Καράτσαλος)

Α. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι-ΑΕΚ Πιτσίλκας-Σκανδαλάκης-Μηλαπίδης (Παλάτος)

Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Ρ.-Πανιώνιος Μαρινάκης-Κατραχούρας-Τσάνταλη (Βιτζηλαίος)

Κυριακή 2/11

ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Ηρακλής Τσολάκος-Χατζημπαλίδης-Κωνσταντινίδου (Νηγιάννης)

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος-Μαρούσι Παπαπέτρου-Ζακεστίδης-Λόρτος (Παυλόπουλος)