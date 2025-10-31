O ιδιοκτήτης του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάο θα έρθει στη Θεσσαλονική για να δει από κοντά το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Το ματς της αγωνιστικής στη Stoiximan GBL γίνεται στη Θεσσαλονίκη και το Nick Galis Hall, εκεί όπου ο Άρης θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ (1/11, 18:15) για την 5η αγωνιστική.

Η ομάδα του Μίλιτσιτς θα έχει στο πλευρό της και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, τον Ρίτσαρντ Σιάο ο οποίος θα βρεθεί στην συμπρωτεούσα για να δει από κοντά την ομάδα του στο μεγάλο ντέρμπι. Την άφιξη του επιβεβαίωσε και η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο είχε ζήσει μια ονειρική βραδιά στο Αλεξάνδρειο στο ματς του Eurocup με το Αμβούργο και το απόλαυσε, κάτι που έδειξαν και οι αντιδράσεις του καθώς ο ιδιοκτήτης του επενδυτικού ομίλου στον οποίον ανήκει η ΚΑΕ Άρης. Αποθεώθηκε αλλά και αποθέωσε τους φίλους της ομάδας.

Μάλιστα μετά το τέλος της αναμέτρησης, είχε πανηγυρίσει μαζί με τους παίκτες του Άρη τη νίκη. Θα πάρει τη θέση του πάλι στο Nick Galis Hall για να απολαύσει άλλο ένα ματς της ομάδας του. Πρόκειται για την τρίτη φορά που θα έρθει στην Ελλάδα και δεύτερη που θα δει αγώνα του Άρη από κοντά.