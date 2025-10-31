Σάκοτα: «Έχουμε μεγάλο σεβασμό στο Περιστέρι»

H AEK φιλοξενείται από το Περιστέρι το Σάββατο (16:00) και ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Η ΑΕΚ μετρά επτά σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στη Stoiximan GBL έχει 4 νίκες σε 4 ματς. Η Ένωση δοκιμάζεται κόντρα στο Περιστέρι στο «Ανδρέας Παπανδρέου» το Σάββατο (16:00, live Gazzetta) και ο Ντράγκαν Σάκοτα αποθέωσε τους Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης.

Ο Σάλε είχε παίκτη τον Βασίλη Ξανθόπουλο και στην μεγάλη επιτυχία του 2018, τότε που η Βασίλισσα κατέκτησε το BCL και το Κύπελλο Ελλάδος. Πλέον τον βρίσκει απέναντι του στους πάγκους σε μια μάχη δασκάλου-μαθητή.

«Το Περιστέρι κατάφερε σε χρόνο μηδέν να δημιουργήσει μία άξια ομάδα και να κάνει σημαντικές νίκες. Έχει καινούριο προπονητή και -έτσι όπως την έχουμε δει- είναι πολύ ανταγωνιστική.Εμείς παραδοσιακά κάπως δυσκολευόμαστε στο Περιστέρι.

Θα δούμε πόσο ενέργεια μάς έχει μείνει μετά απ’ όλα τα ταξίδια. Πάντα έχουμε φιλοδοξίες και πάντα πάμε να κερδίσουμε, σε όποιο ματς παίζουμε, αλλά πρέπει να πούμε, ότι έχουμε μεγάλο σεβασμό στο Περιστέρι», ανέφερε.