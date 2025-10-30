Ο Δημήτρης Κατσίβελης δεν προπονήθηκε με την ΑΕΚ και παραμένει αμφίβολος για το ματς με το Περιστέρι (01/11).

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι για την πέμπτη αγωνιστική της Stoiximan GBL και θα φιλοξενηθεί στο Κ.Γ. «Ανδρέας Παπανδρέου»

Χωρίς τον Δημήτρη Κατσίβελη πραγματοποιήθηκε η σημερινή (30/10) προπόνηση τη «Βασίλισσας» στο πλαίσιο της μίνι προετοιμασίας για την αναμέτρηση με τους Περτιστεριώτες και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Να σημειωθεί ότι διεθνής γκαρντ ακολουθεί θεραπευτική αγωγή.