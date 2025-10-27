Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 4ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL.

Ο Τούρκος σέντερ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο «Telekom Center Athens» και οδήγησε τους «πράσινους» στη νίκη επί του Προμηθέα με 91-70.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε κάτι λιγότερο από 25 λεπτά και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 19 πόντους έχοντας 7/9 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/5 βολές, 11 ριμπάουντ, 2 τάπες και 3 λάθη.

Συγκέντρωσε 27 βαθμούς στο ranking το οποίο ήταν και το μεγαλύτερο από οποιονδήποτε άλλον παίκτη στα ματς της 4ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL.