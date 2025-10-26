Ο Εργκίν Άταμαν ξέσπασε στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα, ειδικά όσον αφορά τη νοοτροπία της ομάδας του.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να νίκησε εύκολα τον Προμηθέα Πάτρας στο «Telekom Center Athens» με 91-70 αλλά ο Εργκίν Άταμαν είχε... πολλά να πει από σχετικές ερωτήσεις που του έγιναν στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.

Ο Τούρκος τεχνικός... απασφάλισε όταν μίλησε για θέματα νοοτροπίας όπως επίσης και για τους πολλούς τραυματίες που έχει η ομάδα του με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προετοιμαστεί και σωστά ενόψει των επόμενων αγώνων.

Μάλιστα δεν είχε και σχετική... απάντηση αναφορικά με το πότε θα είναι διαθέσιμοι.

Δείτε το βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου με το ξέσπασμα του Άταμαν (17:09)