Άταμαν, Παναθηναϊκός: Το βίντεο από το ξέσπασμα του Τούρκου τεχνικού στη συνέντευξη Τύπου
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να νίκησε εύκολα τον Προμηθέα Πάτρας στο «Telekom Center Athens» με 91-70 αλλά ο Εργκίν Άταμαν είχε... πολλά να πει από σχετικές ερωτήσεις που του έγιναν στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.
Ο Τούρκος τεχνικός... απασφάλισε όταν μίλησε για θέματα νοοτροπίας όπως επίσης και για τους πολλούς τραυματίες που έχει η ομάδα του με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προετοιμαστεί και σωστά ενόψει των επόμενων αγώνων.
Μάλιστα δεν είχε και σχετική... απάντηση αναφορικά με το πότε θα είναι διαθέσιμοι.
Δείτε το βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου με το ξέσπασμα του Άταμαν (17:09)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.